Венгерская делегация встретилась с разработчиком «Спутника V»

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Венгерская делегация встретилась в Москве с руководителем группы разработчиков вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.
Венгерская делегация встретилась с разработчиком «Спутника V»
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«В рамках визита прошла встреча делегации с руководителем группы разработчиков вакцины — заместителем директора по научной работе ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, членом-корреспондентом РАН Д.Ю. Логуновым, который ответил на вопросы венгерских коллег о разработке и клинических исследованиях вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что специалисты из Венгрии приехали в Россию для ознакомления с особенностями производства вакцины «Спутник V» и последующего налаживания собственного производства данного препарата.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что страна рассчитывает локализовать часть производства российской вакцины от COVID-19 на своей территории.

Завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине «Спутник V».

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