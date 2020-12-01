Делегация из Венгрии прибыла в Россию для изучения вакцины «Спутник V»

Специалисты из Венгрии приехали в Россию для ознакомления с особенностями производства вакцины «Спутник V» и последующего налаживания собственного производства данного препарата, сообщает Росздравнадзор.

«1 декабря 2020 года в Росздравнадзоре под председательством руководителя службы Аллы Самойловой состоялось установочное совещание с венгерской делегацией по вопросам дальнейшего сотрудничества по производству и контролю вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что страна рассчитывает локализовать часть производства российской вакцины от COVID-19 на своей территории.

Как отмечал премьер Венгрии Виктор Орбан, вопрос покупки российской вакцины относится к сфере здравоохранения, а не политики.