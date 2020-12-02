ВОЗ обновила рекомендации по ношению масок

В условиях пандемии коронавируса маску следует носить внутри и вне помещений при невозможности дистанцирования, говорится в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Так, в общественных местах, где могут возникнуть очаги распространения инфекции, рекомендовано носить немедицинские маски как внутри помещений (в магазинах, на рабочих местах, в школах и т. д.), так и вне их, где невозможно физическое дистанцирование как минимум в один метр.

Кроме того, организация советует носить маску всегда, независимо от возможностей для соблюдения дистанции, в помещениях с ненадлежащим проветриванием.

Рекомендация распространяется на взрослых и на детей от 12 лет. Детям до пяти лет носить маски не следует, а если ребёнку от 6 до 11 лет, то решение принимается с учётом конкретной ситуации.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что ждать окончания пандемии в ближайшие месяцы не стоит. По её словам, человечеству необходимо научиться жить с вирусом.