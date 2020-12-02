Япония заявила протест МИД России из-за размещения С-300 на Курилах

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Посольство Японии 1 декабря выразило протест Министерству иностранных дел России в связи с размещением ЗРС С-300 на Курильских островах. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в пресс-службе МИД Японии.
Япония заявила протест МИД России из-за размещения С-300 на Курилах
  • РИА Новости

Как заявили дипломаты, японская сторона «на постоянной основе» собирает информацию о действиях российских военных «на северных территориях» (так в Японии называют российские южные Курильские острова).

«1 декабря посольство Японии в России заявило протест МИД России, отметив, что подобные действия имеют отношение к укреплению российского военного потенциала и несовместимы с позицией нашей страны по этим островам», — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, ранее в Минобороны России сообщили, что расчёты С-300В4 Восточного военного округа (ВВО) заступили на боевое дежурство на островах Курильской гряды.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва категорически не приемлет претензий Японии в отношении оборонных мероприятий на Курильских островах.

Как отмечала дипломат, российская сторона имеет право на любую деятельность на своей суверенной территории.

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