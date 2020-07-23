МИД ответил на претензии Японии по оборонной деятельности на Курилах

Россия категорически не приемлет претензий Японии в отношении оборонных мероприятий на Курильских островах. Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва имеет право на любую деятельность на своей суверенной территории.

«Мы удивлены, конечно, что соответствующие положения документа не только полностью оторваны от реальности, но просто пронизаны недоверием, подозрительностью в отношении курса действий нашей страны», — заявила Захарова, комментируя новую редакцию Белой книги по вопросам обороны Японии.

Она отметила, что целью мероприятий является «обеспечение национальной безопасности в условиях напряжённой военно-политической обстановки» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Мы категорически не приемлем претензии Токио в отношении оборонных мероприятий на Южных Курилах, именуемых в данной книге «незаконно оккупированными исконно японскими землями», — заявила Захарова.

В МИД напомнили, что данные территории находятся под суверенитетом России по итогам Второй мировой войны, и страна вправе вести на них любую деятельность.

Ранее Япония в Белой книге среди факторов, ухудшающих ситуацию в регионе, назвала деятельность России на так называемых северных территориях.