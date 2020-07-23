МИД ответил на претензии Японии по оборонной деятельности на Курилах
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«Мы удивлены, конечно, что соответствующие положения документа не только полностью оторваны от реальности, но просто пронизаны недоверием, подозрительностью в отношении курса действий нашей страны», — заявила Захарова, комментируя новую редакцию Белой книги по вопросам обороны Японии.
Она отметила, что целью мероприятий является «обеспечение национальной безопасности в условиях напряжённой военно-политической обстановки» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Мы категорически не приемлем претензии Токио в отношении оборонных мероприятий на Южных Курилах, именуемых в данной книге «незаконно оккупированными исконно японскими землями», — заявила Захарова.
В МИД напомнили, что данные территории находятся под суверенитетом России по итогам Второй мировой войны, и страна вправе вести на них любую деятельность.
Ранее Япония в Белой книге среди факторов, ухудшающих ситуацию в регионе, назвала деятельность России на так называемых северных территориях.