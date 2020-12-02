Флорида стала третьим штатом США с числом случаев COVID-19 более 1 млн
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За сутки в штате выявили ещё 8847 новых заболевших коронавирусом.
Таким образом, на текущий момент во Флориде зафиксировано 1 008 166 случаев COVID-19, 18 679 заболевших скончались.
Помимо Флориды, более 1 млн случаев коронавируса уже зарегистрировано в Техасе и Калифорнии.
За прошедшие сутки коронавирус в США выявили ещё у более 156 тыс. человек.
Американский эпидемиолог и член рабочей группы по борьбе с COVID-19 объявившего себя президентом США Джо Байдена Майкл Остерхолм назвал всю территорию Соединённых Штатов очагом коронавирусной инфекции.