Флорида стала третьим штатом США с числом случаев COVID-19 более 1 млн

Флорида стала третьим штатом США, в котором число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 1 млн, сообщает CNN со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

За сутки в штате выявили ещё 8847 новых заболевших коронавирусом.

Таким образом, на текущий момент во Флориде зафиксировано 1 008 166 случаев COVID-19, 18 679 заболевших скончались.

Помимо Флориды, более 1 млн случаев коронавируса уже зарегистрировано в Техасе и Калифорнии.

За прошедшие сутки коронавирус в США выявили ещё у более 156 тыс. человек.

Американский эпидемиолог и член рабочей группы по борьбе с COVID-19 объявившего себя президентом США Джо Байдена Майкл Остерхолм назвал всю территорию Соединённых Штатов очагом коронавирусной инфекции.