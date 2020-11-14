Американский эпидемиолог назвал всю территорию США очагом коронавируса

Американский эпидемиолог и член рабочей группы по борьбе с COVID-19 объявившего себя президентом США Джо Байдена Майкл Остерхолм заявил, что вся территория Соединённых Штатов стала очагом коронавирусной инфекции.

«Важно понимать, что практически все США становятся очагом, что означает, что в действительности более нет очагов, всё — он», — заявил он в интервью газете Guardian.

Эпидемиолог призвал принять все возможные меры, чтобы снизить влияние коронавируса на американское общество.

В США за сутки выявили более 184 тыс. новых случаев коронавируса. Техас стал первым американским штатом, в котором число зарегистрированных случаев коронавируса превысило 1 млн.