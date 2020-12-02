ООН назвало число подвергающихся рабству в современном мире людей

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Более 40 млн человек по всему миру, 71% которых приходится на женщин и девочек, подвергаются современным формам рабства, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
ООН назвало число подвергающихся рабству в современном мире людей
  • © REUTERS/Afolabi Sotunde

Его обращение по случаю Международного дня борьбы за отмену рабства опубликовано на сайте ООН.

«Сегодня более 40 млн человек являются жертвами современного рабства. Женщины и девочки составляют 71% от этой цифры», — говорится в тексте.

В современном мире рабство проявляется в форме принудительного труда, в том числе детского, домашней неволи, торговли людьми с целью эксплуатации, принудительных браков, принудительной вербовки детей в вооружённых конфликтах, а также долговой зависимости.

Чаще всего рабству оказываются подвергнуты бедные и маргинализированные члены общества, расовые и этнические меньшинства, а также представители коренных народов и мигранты.

Генсек ООН призвал объединить усилия, чтобы искоренить это явление, нарушающие права человека.

В сентябре на RTД вышел фильм о рабстве в современной России и движении «Альтернатива», которая является единственной организацией в стране, занимающейся спасением людей из рабства.

Подробнее об «Альтернативе», лидере движения Олеге Мельникове и борьбе волонтёров — в новом фильме RTД «Рабство: XXI век».

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