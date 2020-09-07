Трудовое, сексуальное, нищенское: на RTД премьера фильма о рабстве в современной России

Движение «Альтернатива» — единственная организация в России, занимающаяся спасением людей из рабства. За годы существования её волонтёрам удалось освободить почти 1400 человек. Какие виды рабства процветают в стране, почему так сложно спасти раба и какие категории граждан находятся в зоне риска — в новом фильме RTД «Рабство: XXI век».

Лидер движения «Альтернатива» Олег Мельников занимается спасением людей из рабства с 2011 года. За девять лет силами волонтёров были освобождены почти 1400 человек. В новом фильме RTД «Рабство: XXI век» Мельников рассказал о сложностях, с которыми приходится сталкиваться «Альтернативе», видах рабства в России и о том, кто и как попадает в руки современных рабовладельцев.

Печальная статистика

По оценкам ООН и международных правозащитных организаций (таких как Walk Free Foundation), численность подневольных рабочих в России может достигать 1 млн человек. Наиболее распространённый вид рабства — трудовое, включая работу в строительной и текстильной отраслях, а также в сельском хозяйстве.

«В любом крупном регионе с населением от миллиона и выше есть рабство», — рассказывает лидер движения «Альтернатива» Олег Мельников.

Второе место в печальном списке занимает сексуальное рабство. Следом за ним — нищенское (так называемая нищенская мафия). Таков перечень, наиболее характерный для постсоветского пространства. При этом по регионам России распределение этих категорий довольно хаотично. Для Москвы, по словам Мельникова, наиболее характерны сексуальное и нищенское рабство, для южных регионов — трудовое.

RT

За чертой бедности в России живут порядка 20 млн человек. Из них чаще всего попадают в рабство самые беззащитные: одинокие старики, детдомовцы, инвалиды и бездомные.

«Предложили подзаработать, — рассказывает мужчина, оказавшийся в рабстве. — Потом выманили документы, получил я по лицу несколько раз и держали на протяжении трёх месяцев. Я за три месяца построил человеку дом, мне не заплатили ни копейки денег».

«Альтернатива»

Лидеру движения «Альтернатива» Олегу Мельникову 28 лет. С юности он занимался мелким бизнесом. О современном рабстве узнал случайно: в 2011 году знакомый рассказал Мельникову о «бесплатных тружениках» на кирпичном производстве в Дагестане.

«Я в это мало поверил, — вспоминает Олег, — думаю, надо съездить, проверить. По итогу освободили троих мужчин и двух женщин».

С этого началась история «Альтернативы» — единственной в России организации, занимающейся спасением подневольных работников. Существует она за счёт бизнеса самого Мельникова и пожертвований от неравнодушных людей.

«Грантов нам дали, получается, если посчитать все вместе... Ни одного. Один раз мы были близки, но выиграла какая-то организация, которая крестный ход по России хотела сделать», — рассказал Мельников.

Секс-рабыни и нищенская мафия

На момент съёмок фильма «Альтернатива» работала с несколькими пострадавшими от рук рабовладельцев. Девушку по имени Эндюранс спасли из сексуального рабства. Она приехала из Нигерии в Россию в июне 2018 года — по паспорту болельщика чемпионата мира по футболу.

«Меня привезла сюда женщина, она сказала, что, когда я приеду, она купит мне швейную машинку, что я буду шить для людей. Вместо этого она заставила меня заниматься проституцией», — рассказывает Эндюранс.

RT

По словам волонтёров, ситуация с «нигерийскими проститутками» резко ухудшилась после ЧМ-2018. Ведь если раньше организаторам борделей для привоза «товара» из Нигерии необходимо было оформлять девушкам визы, делать документы из учебных заведений, то летом 2018-го всё упростилось за счёт Fan ID — паспортов болельщиков. Это привело к тому, что количество «нигерийских борделей» в столице выросло с «около десятка» до «двух-трёх сотен».

Вторая пострадавшая — бабушка, просившая милостыню в метро. Волонтёр «Альтернативы» узнала, что женщину удерживает в рабстве группа цыган.

«Умоляю, заберите меня, куда-то определите», — просила бабушка в отделении полиции, куда её привели «альтернативщики». Со слов старушки выяснилось, что в метро ещё много таких, как она, — пожилых, бездомных, просящих милостыню для «хозяев».

«Эта бабушка — гражданка Украины, — рассказывает Мельников. — Её привезли сюда цыгане. Сама цыганка не раз попадала в поле нашего зрения. Вот она даёт ценные указания дедушке, это примерно месяц назад». Олег показывает видео в мобильном телефоне.

В гостинице, принадлежащей Мельникову, организовано убежище для спасённых людей. Там бабушка из метро — Нина Ивановна — немного приходит в себя и делится ужасающими подробности своего трёхлетнего пребывания в рабстве у цыган: «Вот эти зубы передние у меня были золотые. Они у меня их все вырвали».

Женщина приехала в Москву на заработки после смерти мужа и дочери. Занималась уборкой в переходе. Пока к ней не подошла «Юля» — будущая хозяйка.

«Я ночью засыпала и плакала. Каждую ночь. Проплакаться чтобы. Но только чтобы она не видела, цыганка эта. Как она била людей, как она издевалась...» — вспоминает Нина Ивановна.

RT

Примерная прибыль «хозяйки» от эксплуатации Нины Ивановны за три года составила около 16,4 млн рублей. При этом «цыганку Юлю» выпустили из полиции за отсутствием состава преступления.

Из почти 1400 случаев рабства в практике «Альтернативы» только по восьми эпизодам были заведены уголовные дела. Согласно международной градации стран, которые борются с торговлей людьми, Россия попала в третью категорию, где законодательство существует, но борьба с проблемой недостаточна и проводится мало информационной работы.

Сейчас в РФ действуют две статьи Уголовного кодекса, которые наказывают за незаконное лишение свободы человека: ст. 126 «Похищение человека» и ст. 127 «Незаконное лишение свободы» (сюда же входят ст. 127.1 «Торговля людьми» и ст. 127.2 «Использование рабского труда»). Но в этих нормах не даётся определения «раба» и не описывается, кто относится к этой категории. Из-за этого многие уголовные дела просто не доходят до суда.

Подробнее об «Альтернативе», Олеге Мельникове и борьбе волонтёров смотрите в новом фильме RTД «Рабство: XXI век».