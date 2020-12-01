В НАТО выступили за диалог с Россией

Главы МИД стран — участниц НАТО считают важным не отказываться от диалога с Россией, но в то же время и не отступать от её сдерживания. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы адаптируем потенциал НАТО по сдерживанию для реагирования на дестабилизирующие действия со стороны России. В то же время мы должны стремиться к диалогу с Россией», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО отметил «нарушения и подрыв договоров со стороны России», не уточнив, о чём идёт речь.

По его словам, «Россия также развёртывает вооружения».

Ранее Столтенберг отметил, что главы МИД стран — участниц НАТО поддержали диалог между Россией и США по договору СНВ, который истекает в феврале 2021 года.