В НАТО выступили за диалог с Россией
- Reuters
«Мы адаптируем потенциал НАТО по сдерживанию для реагирования на дестабилизирующие действия со стороны России. В то же время мы должны стремиться к диалогу с Россией», — сказал Столтенберг.
Генсек НАТО отметил «нарушения и подрыв договоров со стороны России», не уточнив, о чём идёт речь.
По его словам, «Россия также развёртывает вооружения».
Ранее Столтенберг отметил, что главы МИД стран — участниц НАТО поддержали диалог между Россией и США по договору СНВ, который истекает в феврале 2021 года.