Лавров заявил, что Россия направит наблюдателей на выборы в Венесуэле

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Россия направит наблюдателей для мониторинга на парламентские выборы в Венесуэле. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил, что Россия направит наблюдателей на выборы в Венесуэле
  • © МИД РФ

По его словам, выборы в республике должны быть хорошо организованными и пройти в атмосфере состязательности.

«Я очень надеюсь, что те, кто из-за рубежа наблюдает за происходящим в Венесуэле, будут руководствоваться объективными результатами этих выборов, а не пытаться подогнать оценки состоявшегося голосования под свои внешнеполитические и геополитические пристрастия», — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров со своим уругвайским коллегой.

Лавров отметил, что Россия направляет группу наблюдателей для мониторинга этих выборов.

«Уверен, что там будут и наблюдатели из других стран и что их участие в мониторинге позволит представить объективную картину мировому сообществу», — добавил глава российского МИД.

RT вёл прямую трансляцию брифинга Лаврова и главы МИД Уругвая Франсиско Бустильо.

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