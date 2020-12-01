Лавров и глава МИД Уругвая подвели итоги переговоров
Сергей Лавров и глава МИД Уругвая Франсиско Бустильо провели переговоры. Министры обсудили развитие двусторонних отношений, в том числе перспективы углубления политического диалога, наращивание торгово-экономического сотрудничества и укрепление культурно-гуманитарных связей. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.
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