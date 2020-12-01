Лавров рассказал об итогах заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал об итогах заседания Совета министров иностранных дел стран — участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Он сообщил, что «много внимания уделили задачам повышения... способности противостоять угрозам в сфере биологической безопасности».

По его словам, «на этот счёт есть целый ряд предложений, которые сейчас продолжают обсуждаться».

«Я уверен, что мы в скором времени сформируем специальный механизм в рамках ОДКБ, который будет эти угрозы рассматривать и вырабатывать конкретные рекомендации о путях их купирования», — цитирует ТАСС Лаврова.

Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу рассказал об итогах заседания совета министров обороны ОДКБ.