Шойгу рассказал об итогах заседания совета министров обороны ОДКБ
- © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Он сообщил, что на заседании обсудили «военно-политическую обстановку на границах организации, а также предложения по совместному противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности военного характера».
«Приняли решение о переработке документов плана оперативного развёртывания коллективных сил оперативного реагирования с учётом современных реалий», — цитирует РИА Новости Шойгу.
Министр добавил, что «в рамках работы по созданию комплексной системы тылового, технического и медицинского обеспечения применения группировок войск ОДКБ одобрили проект межгосударственного соглашения, регламентирующего данные вопросы».
Ранее в центре кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности прошла научно-практическая конференция, на которой обсудили вопросы медицинского обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ в совместных операциях.