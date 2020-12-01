Глава российского Минобороны Сергей Шойгу рассказал об итогах заседания совета министров обороны ОДКБ.

Он сообщил, что на заседании обсудили «военно-политическую обстановку на границах организации, а также предложения по совместному противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности военного характера».

«Приняли решение о переработке документов плана оперативного развёртывания коллективных сил оперативного реагирования с учётом современных реалий», — цитирует РИА Новости Шойгу.

Министр добавил, что «в рамках работы по созданию комплексной системы тылового, технического и медицинского обеспечения применения группировок войск ОДКБ одобрили проект межгосударственного соглашения, регламентирующего данные вопросы».

Ранее в центре кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности прошла научно-практическая конференция, на которой обсудили вопросы медицинского обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ в совместных операциях.