Шойгу рассказал об итогах заседания совета министров обороны ОДКБ

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Глава российского Минобороны Сергей Шойгу рассказал об итогах заседания совета министров обороны ОДКБ.
Шойгу рассказал об итогах заседания совета министров обороны ОДКБ
  • © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Он сообщил, что на заседании обсудили «военно-политическую обстановку на границах организации, а также предложения по совместному противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности военного характера».

«Приняли решение о переработке документов плана оперативного развёртывания коллективных сил оперативного реагирования с учётом современных реалий», — цитирует РИА Новости Шойгу.

Министр добавил, что «в рамках работы по созданию комплексной системы тылового, технического и медицинского обеспечения применения группировок войск ОДКБ одобрили проект межгосударственного соглашения, регламентирующего данные вопросы».

Ранее в центре кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности прошла научно-практическая конференция, на которой обсудили вопросы медицинского обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ в совместных операциях.

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