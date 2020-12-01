Власти Филиппин закупят «Спутник V»

Власти Филиппин закупят вакцины от COVID-19 четырёх компаний, в том числе российскую «Спутник V».

Об этом сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Гарри Роке.

Как заявил Роке, ссылаясь на информацию от координатора программы вакцинации Филиппин Карлито Галвеса, помимо российского препарата, власти страны закупят вакцины у китайской компании Sinovac, американской Pfizer, британской AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» в количестве 20 доз поступит в Сербию для исследований до конца текущей недели.