В ЕС заявили, что связанный с COVID-19 кризис далёк от завершения
- Reuters
«Коронакризис далёк от завершения. Европа очень серьёзно страдает от второй волны вируса, некоторые её части на локдауне», — приводит РИА Новости её слова.
При этом глава Еврокомиссии отметила, что вакцинация против COVID-19 может начаться в Евросоюзе уже в декабре, но расслабляться будет рано.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия заключила контракт с германской фармацевтической компанией CureVac на поставку 225 млн доз потенциальной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.