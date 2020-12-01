В ЕС заявили, что связанный с COVID-19 кризис далёк от завершения

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кризис, вызванный распространением коронавируса, далёк от завершения.
В ЕС заявили, что связанный с COVID-19 кризис далёк от завершения
  • Reuters

«Коронакризис далёк от завершения. Европа очень серьёзно страдает от второй волны вируса, некоторые её части на локдауне», — приводит РИА Новости её слова.

При этом глава Еврокомиссии отметила, что вакцинация против COVID-19 может начаться в Евросоюзе уже в декабре, но расслабляться будет рано.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия заключила контракт с германской фармацевтической компанией CureVac на поставку 225 млн доз потенциальной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

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