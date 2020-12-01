В ЕС заявили, что связанный с COVID-19 кризис далёк от завершения

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кризис, вызванный распространением коронавируса, далёк от завершения.

«Коронакризис далёк от завершения. Европа очень серьёзно страдает от второй волны вируса, некоторые её части на локдауне», — приводит РИА Новости её слова.

При этом глава Еврокомиссии отметила, что вакцинация против COVID-19 может начаться в Евросоюзе уже в декабре, но расслабляться будет рано.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия заключила контракт с германской фармацевтической компанией CureVac на поставку 225 млн доз потенциальной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.