В Кремле назвали темы обсуждения на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«2 декабря под председательством президента России Путина пройдёт сессия Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (в режиме видеоконференции)», — говорится в сообщении.
В Кремле рассказали, что «планируется обсуждение вопросов союзнического взаимодействия в рамках организации, дальнейшего повышения эффективности ОДКБ, а также обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности».
Ранее в центре кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности прошла научно-практическая конференция, на которой обсудили вопросы медицинского обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ в совместных операциях.