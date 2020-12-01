В Кремле назвали темы обсуждения на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

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На сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 2 декабря, которая пройдёт под председательством российского лидера Владимира Путина, планируется обсудить взаимодействие союзников и повышение эффективности организации.
В Кремле назвали темы обсуждения на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«2 декабря под председательством президента России Путина пройдёт сессия Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (в режиме видеоконференции)», — говорится в сообщении.

В Кремле рассказали, что «планируется обсуждение вопросов союзнического взаимодействия в рамках организации, дальнейшего повышения эффективности ОДКБ, а также обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности».

Ранее в центре кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности прошла научно-практическая конференция, на которой обсудили вопросы медицинского обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ в совместных операциях.

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