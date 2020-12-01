Гутерреш и Байден провели телефонный разговор

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провёл телефонный разговор с кандидатом в президенты США Джо Байденом и поздравил его с избранием.

Как сообщили в ООН, Генсек подчеркнул важность «тесного сотрудничества между Соединёнными Штатами и Организацией Объединённых Наций».

«Он (Гутерреш. — RT) надеется на сотрудничество с избранным президентом и его командой с целью укрепления партнёрства в решении многих неотложных проблем, стоящих сегодня перед миром, включая пандемию COVID-19, изменение климата, поддержание мира и безопасности и продвижение прав человека», — говорится в заявлении.

25 ноября председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Байдена с победой на выборах президента США.