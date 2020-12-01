Помпео выразил приверженность единству НАТО

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Госсекретарь США Майк Помпео в беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом выразил приверженность единству альянса.
Помпео выразил приверженность единству НАТО
  • Reuters
  • © Saul Loeb

«Госсекретарь США провёл разговор с генеральным секретарем НАТО, чтобы подчеркнуть важность единства и совместного подхода внутри альянса в преддверии конференции глав внешнеполитических ведомств 1–2 декабря», — говорится в сообщении Госдепа.

Ранее Столтенберг провёл телефонные переговоры с кандидатом в президенты США Джо Байденом.

Он поблагодарил его за то, что тот является «давним сторонником НАТО и трансатлантических отношений».

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