В Польше пациентам с COVID-19 будут высылать пульсоксиметры на дом
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- РИА Новости
«Мы хотим, чтобы все с положительным тестом были охвачены опекой на дому. Пульсоксиметры будут доступны от государства для всех с положительным тестом на COVID-19», — приводит ТАСС слова министра здравоохранения Польши Адама Недзельского.
Он отметил, что пульсоксиметры будут доставляться по почте.
По его словам, устройства подключат к мобильным телефонам, которые с помощью специального приложения будут высылать результаты исследования врачам. При критическом понижении уровня кислорода на дом будет выезжать бригада врачей.
На данный момент число инфицированных коронавирусом в Польше почти достигло 1 млн человек.
Ранее Недзельски заявил, что власти страны готовятся к потенциальной третьей волне эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.