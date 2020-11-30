В Польше пациентам с COVID-19 будут высылать пульсоксиметры на дом

Власти Польши запускают программу опеки пациентов с коронавирусом на дому, которая предусматривает рассылку всем инфицированным пульсоксиметров для измерения уровня кислорода в крови.

«Мы хотим, чтобы все с положительным тестом были охвачены опекой на дому. Пульсоксиметры будут доступны от государства для всех с положительным тестом на COVID-19», — приводит ТАСС слова министра здравоохранения Польши Адама Недзельского.

Он отметил, что пульсоксиметры будут доставляться по почте.

По его словам, устройства подключат к мобильным телефонам, которые с помощью специального приложения будут высылать результаты исследования врачам. При критическом понижении уровня кислорода на дом будет выезжать бригада врачей.

На данный момент число инфицированных коронавирусом в Польше почти достигло 1 млн человек.

Ранее Недзельски заявил, что власти страны готовятся к потенциальной третьей волне эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.