В Польше пациентам с COVID-19 будут высылать пульсоксиметры на дом

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Власти Польши запускают программу опеки пациентов с коронавирусом на дому, которая предусматривает рассылку всем инфицированным пульсоксиметров для измерения уровня кислорода в крови.
В Польше пациентам с COVID-19 будут высылать пульсоксиметры на дом
  • © Георгий Зимарев
  • РИА Новости

«Мы хотим, чтобы все с положительным тестом были охвачены опекой на дому. Пульсоксиметры будут доступны от государства для всех с положительным тестом на COVID-19», — приводит ТАСС слова министра здравоохранения Польши Адама Недзельского.

Он отметил, что пульсоксиметры будут доставляться по почте.

По его словам, устройства подключат к мобильным телефонам, которые с помощью специального приложения будут высылать результаты исследования врачам. При критическом понижении уровня кислорода на дом будет выезжать бригада врачей. 

На данный момент число инфицированных коронавирусом в Польше почти достигло 1 млн человек.

Ранее Недзельски заявил, что власти страны готовятся к потенциальной третьей волне эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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