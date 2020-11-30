В Кремле оценили возможное назначение Псаки пресс-секретарём Белого дома

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможное назначение Дженнифер Псаки пресс-секретарём Белого дома.
В Кремле оценили возможное назначение Псаки пресс-секретарём Белого дома
  • © Brian Cahn/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Во-первых, это выбор главы государства. После того, как будут подведены официальные итоги выборов и закончатся все юридические оспаривания. А так в целом это вопрос скорее внутренний, вопрос самого господина Байдена», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Псаки может занять пост пресс-секретаря Белого дома в потенциальной президентской администрации Джо Байдена.

Подробнее — в материале RT.

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