Пушков оценил возможность конфликта после убийства иранского учёного
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«Тегеран заинтересован в возвращении США к соглашению о ядерной программе Ирана. Ясно, что убийство имело целью скачок напряжённости и срыв такого сценария», — написал он в Twitter.
Пушков считает, что Иран не станет провоцировать военный конфликт.
Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал найти и наказать ответственных за убийство Фахризаде.
27 ноября рядом с Тегераном на учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде, который был руководителем центра исследований при Министерстве обороны Ирана, совершили нападение.
В результате полученных ранений мужчина скончался.