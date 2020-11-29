Пушков оценил возможность конфликта после убийства иранского учёного

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил вероятность военного конфликта после убийства иранского учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде.

«Тегеран заинтересован в возвращении США к соглашению о ядерной программе Ирана. Ясно, что убийство имело целью скачок напряжённости и срыв такого сценария», — написал он в Twitter.

Пушков считает, что Иран не станет провоцировать военный конфликт.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал найти и наказать ответственных за убийство Фахризаде.

27 ноября рядом с Тегераном на учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде, который был руководителем центра исследований при Министерстве обороны Ирана, совершили нападение.

В результате полученных ранений мужчина скончался.