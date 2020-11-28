NDR: строительство «Северного потока — 2» возобновится в декабре

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Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет возобновлено в начале декабря.
NDR: строительство «Северного потока — 2» возобновится в декабре
  • РИА Новости

Об этом сообщает радиостанция NDR со ссылкой на представителя компании Nord Stream 2 AG. 

Отмечается, что управление водных путей и судоходства в Штральзунде уже призвало капитанов судов соблюдать особую осторожность при движении южнее района Адлергрунд в Балтийском море в связи с началом там 5 декабря строительных работ.

По данным радиостанции, именно в данном районе заканчиваются две ветки будущих трубопроводов «Северного потока — 2».

Ранее норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL), которая является сертификатором «Северного потока — 2», вышла из проекта из-за угрозы санкций со стороны США.

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