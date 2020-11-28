NDR: строительство «Северного потока — 2» возобновится в декабре
- РИА Новости
Об этом сообщает радиостанция NDR со ссылкой на представителя компании Nord Stream 2 AG.
Отмечается, что управление водных путей и судоходства в Штральзунде уже призвало капитанов судов соблюдать особую осторожность при движении южнее района Адлергрунд в Балтийском море в связи с началом там 5 декабря строительных работ.
По данным радиостанции, именно в данном районе заканчиваются две ветки будущих трубопроводов «Северного потока — 2».
Ранее норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL), которая является сертификатором «Северного потока — 2», вышла из проекта из-за угрозы санкций со стороны США.