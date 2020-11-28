Посольство США назвало объём выделенных Украине денег с 2014 года

Посольство США на Украине рассказало, сколько денег Соединённые Штаты выделили украинской стороне с 2014 года до текущего момента.

Как сообщает «СТРАНА.ua», соответстующие данные содержатся в официальном заявлении посольства США на Украине для студии Савика Шустера.

Отмечается, что за указанный период США оказали Украине помощь на сумму около $4,1 млрд. Эти деньги были потрачены как на безопасность, так и на другие нужды.

В посольстве уточнили, что размер помощи в гривнах составил «116,85 млрд, или около 2780 грн на каждого гражданина Украины».

Кроме того, по заявлению дипмиссии, США выдали Украине три суверенные гарантии займов на $1 млрд для стабилизации экономики.

Ранее сообщалось, что США выделят до $800 тыс. для совместных со странами ЕС проектов на Украине.