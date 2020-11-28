В США за сутки впервые коронавирус выявили у более 200 тысяч человек

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В США за сутки впервые зафиксировано более 200 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.
В США за сутки впервые коронавирус выявили у более 200 тысяч человек
  • Reuters

Накануне сообщалось, что в США выявлено более 12,8 млн случаев COVID-19. Согласно последним данным, в Соединённых Штатах за время пандемии зафиксирован 13 092 661 заболевший коронавирусом.

Как уточняет агентство, за минувшие 24 часа в США зарегистрировали 205 557 новых случаев коронавируса, 1404 пациента с подтверждённым заболеванием умерли.

Всего в стране скончались 264 866 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вновь назвали Европу и США эпицентрами пандемии.

Вирусолог, ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки Национальных институтов здравоохранения США, эксперт в эволюционной и вычислительной биологии Евгений Кунин в беседе с газетой «Известия» оценил влияние вакцинации от COVID-19 на иммунитет.

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