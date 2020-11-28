В США за сутки впервые коронавирус выявили у более 200 тысяч человек
- Reuters
Накануне сообщалось, что в США выявлено более 12,8 млн случаев COVID-19. Согласно последним данным, в Соединённых Штатах за время пандемии зафиксирован 13 092 661 заболевший коронавирусом.
Как уточняет агентство, за минувшие 24 часа в США зарегистрировали 205 557 новых случаев коронавируса, 1404 пациента с подтверждённым заболеванием умерли.
Всего в стране скончались 264 866 пациентов с коронавирусной инфекцией.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вновь назвали Европу и США эпицентрами пандемии.
Вирусолог, ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки Национальных институтов здравоохранения США, эксперт в эволюционной и вычислительной биологии Евгений Кунин в беседе с газетой «Известия» оценил влияние вакцинации от COVID-19 на иммунитет.