Один человек погиб и один ранен в результате стрельбы в ТЦ Калифорнии
- globallookpress.com
«В настоящий момент мы можем подтвердить, что, судя по всему, это единичный инцидент, он не произошёл в результате применения оружия для массового убийства», — заявил официальный представитель полиции города Карл Чен.
По его словам, в момент стрельбы в торговом центре было «много людей».
Полицейские намерены в рамках расследования проанализировать записи с камер видеонаблюдения в ТЦ.
Ранее сообщалось, что в Висконсине задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в стрельбе в торговом центре, в результате которой пострадали четыре человека.