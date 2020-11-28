Один человек погиб и один ранен в результате стрельбы в ТЦ Калифорнии

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В американском городе Сакраменто (штат Калифорния) произошла стрельба в торговом центре, в результате которой один человек погиб и один госпитализирован в тяжёлом состоянии. Подозреваемому удалось скрыться, передаёт телеканал CBS.
Один человек погиб и один ранен в результате стрельбы в ТЦ Калифорнии
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«В настоящий момент мы можем подтвердить, что, судя по всему, это единичный инцидент, он не произошёл в результате применения оружия для массового убийства», — заявил официальный представитель полиции города Карл Чен.

По его словам, в момент стрельбы в торговом центре было «много людей».

Полицейские намерены в рамках расследования проанализировать записи с камер видеонаблюдения в ТЦ.

Ранее сообщалось, что в Висконсине задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в стрельбе в торговом центре, в результате которой пострадали четыре человека.

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