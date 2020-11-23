В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе в ТЦ подростка
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Об этом сообщает телеканал FOX 6 Now со ссылкой на полицию города.
«Департамент полиции Уоуатоса рад сообщить о задержании 15-летнего молодого человека латиноамериканского происхождения в связи со стрельбой в торговом центре Mayfair Mall», — говорится в заявлении.
При задержании у подростка обнаружено оружие, из которого, предположительно, велась стрельба.
По данным полиции, стрельба произошла в результате столкновения между двумя группировками.
21 ноября сообщалось, что несколько человек пострадали при стрельбе в Висконсине.