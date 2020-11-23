В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе в ТЦ подростка

В американском штате Висконсин задержали 15-летнего молодого человека, подозреваемого в стрельбе в торговом центре в городе Уоватоса, в результате которой пострадали четыре человека.

Об этом сообщает телеканал FOX 6 Now со ссылкой на полицию города.

«Департамент полиции Уоуатоса рад сообщить о задержании 15-летнего молодого человека латиноамериканского происхождения в связи со стрельбой в торговом центре Mayfair Mall», — говорится в заявлении.

При задержании у подростка обнаружено оружие, из которого, предположительно, велась стрельба.

По данным полиции, стрельба произошла в результате столкновения между двумя группировками.

21 ноября сообщалось, что несколько человек пострадали при стрельбе в Висконсине.