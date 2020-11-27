Глава МИД Венгрии заявил о сильном европейском лобби против вакцин «извне»

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В Европе есть сильное лобби против вакцин, разрабатываемых вне Европейского союза. Венгрия будет действовать в интересах своего народа в вопросе вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Глава МИД Венгрии заявил о сильном европейском лобби против вакцин «извне»
  • Reuters

«Конечно, есть сильное лобби против вакцин, которые разрабатываются вне Европейского союза, но такова жизнь, мы уже к этому привыкли. И мы очень много раз показывали, что никакое лобби не может заставить нас не ставить интересы венгров на первое место. И в интересах Венгрии получить вакцину, безопасную вакцину так быстро, как это возможно», — сказал министр.

Таким образом он ответил на вопрос, испытывает ли Венгрия политическое давление с тем, чтобы отказаться от использования российской вакцины от коронавируса.

Ранее Сийярто рассказал, что Венгрия рассчитывает локализовать часть производства российской вакцины от COVID-19 на своей территории.

Как отмечал премьер Венгрии Виктор Орбан, вопрос покупки российской вакцины относится к сфере здравоохранения, а не политики.

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