Глава МИД Венгрии заявил о сильном европейском лобби против вакцин «извне»
- Reuters
«Конечно, есть сильное лобби против вакцин, которые разрабатываются вне Европейского союза, но такова жизнь, мы уже к этому привыкли. И мы очень много раз показывали, что никакое лобби не может заставить нас не ставить интересы венгров на первое место. И в интересах Венгрии получить вакцину, безопасную вакцину так быстро, как это возможно», — сказал министр.
Таким образом он ответил на вопрос, испытывает ли Венгрия политическое давление с тем, чтобы отказаться от использования российской вакцины от коронавируса.
Ранее Сийярто рассказал, что Венгрия рассчитывает локализовать часть производства российской вакцины от COVID-19 на своей территории.
Как отмечал премьер Венгрии Виктор Орбан, вопрос покупки российской вакцины относится к сфере здравоохранения, а не политики.