Глава МИД Венгрии заявил о сильном европейском лобби против вакцин «извне»

В Европе есть сильное лобби против вакцин, разрабатываемых вне Европейского союза. Венгрия будет действовать в интересах своего народа в вопросе вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Конечно, есть сильное лобби против вакцин, которые разрабатываются вне Европейского союза, но такова жизнь, мы уже к этому привыкли. И мы очень много раз показывали, что никакое лобби не может заставить нас не ставить интересы венгров на первое место. И в интересах Венгрии получить вакцину, безопасную вакцину так быстро, как это возможно», — сказал министр.

Таким образом он ответил на вопрос, испытывает ли Венгрия политическое давление с тем, чтобы отказаться от использования российской вакцины от коронавируса.

Ранее Сийярто рассказал, что Венгрия рассчитывает локализовать часть производства российской вакцины от COVID-19 на своей территории.

Как отмечал премьер Венгрии Виктор Орбан, вопрос покупки российской вакцины относится к сфере здравоохранения, а не политики.