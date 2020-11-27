В Париже поместили под стражу избивших темнокожего полицейских

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Четверо полицейских, причастных к избиению темнокожего продюсера в Париже, помещены под стражу, передаёт телеканал BFMTV.
В Париже поместили под стражу избивших темнокожего полицейских
  • Reuters

Сообщается, что отстранённых от должности сотрудников правоохранительных органов допросили в Генеральной инспекции национальной полиции (IGPN).

Ранее во французских СМИ появилось видео, на котором запечатлено, как несколько полицейских избивают темнокожего мужчину. Выяснилось, что инцидент произошёл в субботу, 21 ноября.

Музыкальный продюсер Мишель Зеклер прогуливался в 17-м округе Парижа без маски в нарушение санитарных норм. Увидев полицейскую машину, он решил спрятаться в своей студии. Сотрудники полиции проследовали за ним и, по его словам, начали избивать и оскорблять.

Прокуратура начала расследование по факту инцидента.

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