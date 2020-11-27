Захарова отметила системность нарушения Западом прав российских СМИ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила системность нарушения со стороны Запада прав российских СМИ, в частности RT и Sputnik.

Захарова отметила, что 16 ноября под председательством Канады и Ботсваны прошла вторая глобальная конференция по защите СМИ.

«Первое подобное мероприятие состоялось в Лондоне в июле 2019 года... Напомню, российским СМИ и даже российским дипломатам было отказано в посещении и освещении дискуссии данного собрания... Что касается российских дипломатов, хотя Россию пригласили принять участие в этом мероприятии, но визу британскую им не дали», — сказала представитель российского МИД. 

По словам Захаровой, цель конференции, прошедшей 16 ноября, «звучала благородно».

«Сплотиться, чтобы противостоять попыткам заглушить голоса независимых журналистов», — процитировала Захарова.

При этом она подчеркнула, что ведущие западные государства, такие как Британия, США, Франция, ФРГ, в первую очередь нарушают эти самые права и делают это на системной основе.

«И примеров этому огромное количество... Они нарушают интересы и права российских журналистов, RT, Sputnik, многих других отечественных медиагентств. Как благородная цель расходится с неблагородными действиями, на этой конференции, видимо, не обсудили», — сказала Захарова.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ограничения на работу российских журналистов на Западе попытками ввести политическую цензуру.

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