Число случаев коронавируса в Германии превысило 1 млн

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Число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии превысило 1 млн.
Число случаев коронавируса в Германии превысило 1 млн
  • globallookpress.com

Об этом сообщает институт Роберта Коха.

Уточняется, что за сутки в стране выявили 22 806 случаев коронавируса, в результате чего общее число больных достигло 1 006 394.

Также за 24 часа жертвами COVID-19 стали 426 человек, суммарное число летальных случаев возросло до 15 586.

Ранее в Германии продлили ограничительные меры из-за коронавируса.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отмечал, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация с коронавирусом начнёт меняться к лучшему.

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