Документы по делу Лиллевяли направлены в США для суда

Генпрокуратура России направила в Интерпол документы об уголовном преследовании задержанного в США совладельца брендов «Довгань», «Смак», «Красная линия» и Cliven Германа Лиллевяли.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру.

Отмечается, что документы будут использованы в суде по вопросам миграции.

Уточняется, что уголовное дело по обвинению Лиллевяли расследуется сотрудниками следственного управления УВД по СЗАО ГУМВД России по Москве.

15 октября стало известно, что власти США намерены депортировать в Эстонию Германа Лиллевяли.

Как передаёт РБК, в России бизнесмена обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он расхищал средства состоятельных клиентов под видом оказания им брокерских услуг.