США намерены депортировать основателя бренда «Довгань» в Эстонию
- © Wikimedia
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя отделения Службы иммиграционного и таможенного контроля США в Лос-Анджелесе Алекса Понса.
Он отметил, что арестованный 18 августа Лиллевяли находится «в ожидании выдворения из США».
«Совершенно верно», — ответил сотрудник таможенного контроля на вопрос о депортации бизнесмена в Эстонию.
Как передаёт РБК, в России бизнесмена обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он расхищал средства состоятельных клиентов под видом оказания им брокерских услуг.