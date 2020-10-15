США намерены депортировать основателя бренда «Довгань» в Эстонию

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Власти США намерены депортировать в Эстонию основателя группы компаний GL Financial Group, совладельца брендов «Довгань», «Смак», «Красная линия» и Cliven Германа Лиллевяли.
США намерены депортировать основателя бренда «Довгань» в Эстонию
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя отделения Службы иммиграционного и таможенного контроля США в Лос-Анджелесе Алекса Понса.

Он отметил, что арестованный 18 августа Лиллевяли находится «в ожидании выдворения из США».

«Совершенно верно», — ответил сотрудник таможенного контроля на вопрос о депортации бизнесмена в Эстонию.

Как передаёт РБК, в России бизнесмена обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он расхищал средства состоятельных клиентов под видом оказания им брокерских услуг. 

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