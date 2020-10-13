В США задержали совладельца брендов «Красная линия» и «Довгань»

Основатель группы компаний GL Financial Group, совладелец брендов «Довгань», «Смак», «Красная линия» и Cliven Герман Лиллевяли задержан в США. Об этом сообщил адвокат Игорь Зубер.

«В ответе следователю из Интерпола сказано, что Лиллевяли был задержан из-за нарушений миграционного законодательства», — сказал он РИА Новости.

Как передаёт РБК, в России бизнесмена обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он расхищал средства состоятельных клиентов под видом оказания им брокерских услуг.

По словам представителя группы инвесторов, Лиллевяли находится в американской тюрьме больше месяца. Он въехал в Соединённые Штаты в начале года по эстонскому паспорту, без визы, предварительно продав в Эстонии недвижимость и автомобиль. Суд во Флориде в тот период рассматривал иск к Лиллевяли. В июне он удовлетворил его и постановил взыскать с бизнесмена более $32 млн.

Спустя несколько месяцев Лиллевяли задержали иммиграционные власти. Оказалось, что, помимо неисполненного решения суда, имеется уведомление о розыске через Интерпол со стороны России, рассказали агентству.