В Британии за сутки выявили более 17,5 тысячи случаев коронавируса

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В Великобритании за сутки выявлено 17 555 случаев коронавирусной инфекции и зафиксировано 498 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, свидетельствуют данные британского правительства.
В Британии за сутки выявили более 17,5 тысячи случаев коронавируса
  • Reuters

По последним данным, в королевстве зарегистрировано 1 574 562 случая коронавируса.

Общее число смертей, связанных с COVID-19, в королевстве составило 56 857.

Ранее Минздрав Британии спрогнозировал возвращение жизни в стране к норме в апреле 2021 года.

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