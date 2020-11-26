В Британии за сутки выявили более 17,5 тысячи случаев коронавируса

В Великобритании за сутки выявлено 17 555 случаев коронавирусной инфекции и зафиксировано 498 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, свидетельствуют данные британского правительства.

Reuters

По последним данным, в королевстве зарегистрировано 1 574 562 случая коронавируса. Общее число смертей, связанных с COVID-19, в королевстве составило 56 857. Ранее Минздрав Британии спрогнозировал возвращение жизни в стране к норме в апреле 2021 года.