В Британии за сутки выявили более 17,5 тысячи случаев коронавируса
В Великобритании за сутки выявлено 17 555 случаев коронавирусной инфекции и зафиксировано 498 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, свидетельствуют данные британского правительства.
- Reuters
По последним данным, в королевстве зарегистрировано 1 574 562 случая коронавируса.
Общее число смертей, связанных с COVID-19, в королевстве составило 56 857.
Ранее Минздрав Британии спрогнозировал возвращение жизни в стране к норме в апреле 2021 года.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube