Минздрав Британии сообщил, что жизнь в стране вернётся к норме в апреле

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Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что жизнь в Соединённом Королевстве после второй волны пандемии вернётся в нормальное русло к пасхальным каникулам весной 2021 года.
Минздрав Британии сообщил, что жизнь в стране вернётся к норме в апреле
  • © Gustavo Valiente
  • globallookpress.com

«Мы считаем, что мы вернёмся к нормальной жизни к Пасхе», — приводит РИА Новости его слова.

Пасха в Британии будет отмечаться 4 апреля.

Ранее Хэнкок назвал обнадёживающими данные об эффективности вакцины британской фармацевтической компании AstraZeneca.

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