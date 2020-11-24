Минздрав Британии сообщил, что жизнь в стране вернётся к норме в апреле
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что жизнь в Соединённом Королевстве после второй волны пандемии вернётся в нормальное русло к пасхальным каникулам весной 2021 года.
- © Gustavo Valiente
- globallookpress.com
«Мы считаем, что мы вернёмся к нормальной жизни к Пасхе», — приводит РИА Новости его слова.
Пасха в Британии будет отмечаться 4 апреля.
Ранее Хэнкок назвал обнадёживающими данные об эффективности вакцины британской фармацевтической компании AstraZeneca.
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