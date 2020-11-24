Минздрав Британии сообщил, что жизнь в стране вернётся к норме в апреле

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что жизнь в Соединённом Королевстве после второй волны пандемии вернётся в нормальное русло к пасхальным каникулам весной 2021 года.

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«Мы считаем, что мы вернёмся к нормальной жизни к Пасхе», — приводит РИА Новости его слова. Пасха в Британии будет отмечаться 4 апреля. Ранее Хэнкок назвал обнадёживающими данные об эффективности вакцины британской фармацевтической компании AstraZeneca.