В Швейцарии заявили об отсутствии планов закрыть горнолыжные курорты

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Швейцария не намерена в связи с пандемией коронавирусной инфекции закрывать горнолыжные курорты в предстоящий сезон, заявил глава Федерального департамента по внутренним делам и здравоохранению страны Ален Берсе.
В Швейцарии заявили об отсутствии планов закрыть горнолыжные курорты
  • Reuters

«У нас ситуация гораздо проще, можно кататься на лыжах, и это всегда было нашей целью — при соблюдении строгих мер», — цитирует его РИА Новости.

Берсе подчеркнул, что у Швейцарии достаточный опыт функционирования горнолыжных курортов во время первой волны пандемии, а сейчас планируется усиление всех мер.

В то же время он заверил, что Швейцария готова к взаимодействию по данному вопросу с другими государствами.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не обещает ослабления ограничений по коронавирусной инфекции в новогодние праздники.

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