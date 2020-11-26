В Швейцарии заявили об отсутствии планов закрыть горнолыжные курорты
- Reuters
«У нас ситуация гораздо проще, можно кататься на лыжах, и это всегда было нашей целью — при соблюдении строгих мер», — цитирует его РИА Новости.
Берсе подчеркнул, что у Швейцарии достаточный опыт функционирования горнолыжных курортов во время первой волны пандемии, а сейчас планируется усиление всех мер.
В то же время он заверил, что Швейцария готова к взаимодействию по данному вопросу с другими государствами.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не обещает ослабления ограничений по коронавирусной инфекции в новогодние праздники.