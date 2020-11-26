Мишустин и премьер Госсовета КНР проведут онлайн-встречу 2 декабря

Российский премьер-министр Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян 2 декабря проведут 25-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая в онлайн-формате.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского кабмина.

«2 декабря 2020 года председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян проведут 25-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая в формате видеоконференции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров планируется обсудить вопросы развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

«Михаил Мишустин и Ли Кэцян примут совместное коммюнике по итогам 25-й регулярной встречи глав правительств России и Китая», — добавили в пресс-службе.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о стремлении объединить усилия с Россией для борьбы с глобальной гегемонией отдельных стран.