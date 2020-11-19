МИД КНР: Китай готов совместно с Россией бороться с мировой гегемонией

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Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о стремлении объединить усилия с Россией для борьбы с глобальной гегемонией отдельных стран. Об этом сообщили в МИД Китая.
МИД КНР: Китай готов совместно с Россией бороться с мировой гегемонией
  • Reuters

«Китайская сторона намерена продолжать взаимодействие с Россией на высоком уровне, способствовать продвижению китайско-российского всеобъемлющего партнёрства», — приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Министр также подчеркнул, что «Китай готов бок о бок с Россией совместно противодействовать однобокой политике, протекционизму и гегемонии (отдельных стран. — RT), которые наносят удар по международным отношениям и международному порядку».

Ранее глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил о попытках США «расколоть» сотрудничество России и КНР.

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