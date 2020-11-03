Нарышкин заявил о попытках США «расколоть» сотрудничество России и КНР

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Служба внешней разведки России (СВР) фиксирует факты того, как представители власти США пытаются с помощью провокаций «расколоть» сотрудничество России и Китая. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
Нарышкин заявил о попытках США «расколоть» сотрудничество России и КНР
  • Reuters

«Мы фиксируем, каким образом те или иные представители американской власти, Госдепа (США. — RT) беседуют со своими партнёрами, какие тезисы они закладывают провокационные с тем, чтобы внести раскол, разлад в наше (российско-китайское. — RT) сотрудничество», — цитирует агенство Нарышкина.

Также глава СВР заявил, что запад на фоне социально-политического кризиса пытается внести разлад в работу таких интеграционных организаций, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее кандидат в президенты США Джо Байден заявил о предполагаемом вмешательстве России и КНР в выборы президента.

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