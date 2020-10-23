Байден заявил о предполагаемом вмешательстве России и КНР в выборы

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Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что все страны, которые потенциально могут вмешаться в американские выборы, «заплатят за это».
Байден заявил о предполагаемом вмешательстве России и КНР в выборы
  • © REUTERS/Jonathan Ernst

«Любая страна, неважно какая, которая вмешивается в американские выборы, заплатит за это», — цитирует РИА Новости слова Байдена во время президентских дебатов.

По его словам, в нынешние выборы вовлечена Россия, в какой-то степени Китай, а также Иран.

Он также обвинил президента США Дональда Трампа в том, что тот не выдвигает претензий российским властям.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США сделают объявление о готовности своей вакцины от коронавируса в течение нескольких недель.

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