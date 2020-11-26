В Аргентине за сутки выявили более восьми тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Аргентине возросло на 8593, достигнув 1 390 388.

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства здравоохранения Аргентины в Twitter.

Общее число летальных исходов в Аргентине составило 37 714.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 1 217 28 пациентов с коронавирусом.

Ранее посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что дипломатическая миссия получает множество писем от жителей южноамериканской республики, которые хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V».