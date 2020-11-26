В Аргентине за сутки выявили более восьми тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Об этом говорится в сообщении на странице Министерства здравоохранения Аргентины в Twitter.
Общее число летальных исходов в Аргентине составило 37 714.
С момента начала пандемии в стране выздоровели 1 217 28 пациентов с коронавирусом.
Ранее посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что дипломатическая миссия получает множество писем от жителей южноамериканской республики, которые хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V».