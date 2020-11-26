В Бразилии за сутки зафиксировали почти 48 тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 47 898 и достигло 6 166 606.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что общее число летальных исходов в Бразилии увеличилось до 170 769.

С момента начала пандемии в стране выздоровели более 5,5 млн человек.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что у российской стороны есть серьёзные договорённости с Индией и Бразилией касательно регистрации и производства вакцины от коронавируса.