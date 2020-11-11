Рябков сообщил о договорённостях по вакцине с Индией и Бразилией
- РИА Новости
В ходе дискуссии на заседании международного клуба «Валдай» он сообщил, что Россия взаимодействует со всеми странами, входящими в БРИКС, на двухсторонней основе по темам создания вакцин, их регистрации и запуска необходимого производства.
«У нас есть серьёзные договорённости, в частности, с Бразилией и Индией на этот счёт», — заявил Рябков.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, в каких странах планируют производить российскую вакцину от коронавируса.