Рябков сообщил о договорённостях по вакцине с Индией и Бразилией

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что у российской стороны есть серьёзные договорённости с Индией и Бразилией касательно регистрации и производства вакцины от коронавируса.

В ходе дискуссии на заседании международного клуба «Валдай» он сообщил, что Россия взаимодействует со всеми странами, входящими в БРИКС, на двухсторонней основе по темам создания вакцин, их регистрации и запуска необходимого производства.

«У нас есть серьёзные договорённости, в частности, с Бразилией и Индией на этот счёт», — заявил Рябков.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, в каких странах планируют производить российскую вакцину от коронавируса.