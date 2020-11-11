Рябков сообщил о договорённостях по вакцине с Индией и Бразилией

Короткая ссылка
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что у российской стороны есть серьёзные договорённости с Индией и Бразилией касательно регистрации и производства вакцины от коронавируса.
Рябков сообщил о договорённостях по вакцине с Индией и Бразилией
  • РИА Новости

В ходе дискуссии на заседании международного клуба «Валдай» он сообщил, что Россия взаимодействует со всеми странами, входящими в БРИКС, на двухсторонней основе по темам создания вакцин, их регистрации и запуска необходимого производства.

«У нас есть серьёзные договорённости, в частности, с Бразилией и Индией на этот счёт», — заявил Рябков.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, в каких странах планируют производить российскую вакцину от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить