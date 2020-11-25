Власти США отсрочили запрет TikTok ещё на неделю

Власти США отсрочили запрет приложения TikTok ещё на неделю — до 4 декабря.

«Истцы сообщают суду, что 25 ноября Комитет по международным инвестициям в США предоставил отсрочку ещё на неделю, с 27 ноября до 4 декабря 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение TikTok суду.

Ранее власти США предоставили TikTok отсрочку на 15 дней (до 27 ноября) до введения запрета на работу этого приложения на территории Соединённых Штатов.

В конце сентября сообщалось, что суд в Вашингтоне временно заблокировал распоряжение администрации президента США Дональда Трампа о запрете на скачивание TikTok.