Власти США отсрочили запрет TikTok ещё на неделю
- Reuters
«Истцы сообщают суду, что 25 ноября Комитет по международным инвестициям в США предоставил отсрочку ещё на неделю, с 27 ноября до 4 декабря 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение TikTok суду.
Ранее власти США предоставили TikTok отсрочку на 15 дней (до 27 ноября) до введения запрета на работу этого приложения на территории Соединённых Штатов.
В конце сентября сообщалось, что суд в Вашингтоне временно заблокировал распоряжение администрации президента США Дональда Трампа о запрете на скачивание TikTok.