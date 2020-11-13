Власти США не будут запрещать TikTok до 27 ноября
- Reuters
«Ответчик настоящим уведомляет суд, что 12 ноября 2020 года Комитет по иностранным инвестициям Соединённых Штатов предоставил продление 90-дневного периода… на дополнительные 15 дней, а именно: с 12 ноября 2020 года до 27 ноября 2020 года», — приводит РИА Новости уведомление в судебной базе.
Ранее стало известно, что Министерство торговли США пока не будет реализовывать фактический запрет на приложение TikTok, который должен был вступить в силу 12 ноября.
В конце сентября сообщалось, что суд в Вашингтоне временно заблокировал распоряжение администрации президента США Дональда Трампа о запрете на скачивание TikTok.