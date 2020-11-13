Власти США не будут запрещать TikTok до 27 ноября

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Власти США предоставили TikTok отсрочку на 15 дней (до 27 ноября) до введения запрета на работу этого приложения на территории Соединённых Штатов.
Власти США не будут запрещать TikTok до 27 ноября
  • Reuters

«Ответчик настоящим уведомляет суд, что 12 ноября 2020 года Комитет по иностранным инвестициям Соединённых Штатов предоставил продление 90-дневного периода… на дополнительные 15 дней, а именно: с 12 ноября 2020 года до 27 ноября 2020 года», — приводит РИА Новости уведомление в судебной базе.

Ранее стало известно, что Министерство торговли США пока не будет реализовывать фактический запрет на приложение TikTok, который должен был вступить в силу 12 ноября.

В конце сентября сообщалось, что суд в Вашингтоне временно заблокировал распоряжение администрации президента США Дональда Трампа о запрете на скачивание TikTok.

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