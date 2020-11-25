Турция приступит к токсикологическим исследованиям российской вакцины

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Турция вскоре приступит к токсикологическим исследованиям российской вакцины от коронавируса.
Турция приступит к токсикологическим исследованиям российской вакцины
  • РИА Новости

«По российской вакцине: нужны исследования по токсикологии. Лаборатории нашего министерства начнут в скором времени работать над этим вопросом», — приводит РИА Новости слова главы Минздрава республики Фахреттина Коджи.

Он отметил, что турецкая сторона продолжает поддерживать контакты с российскими коллегами.

Ранее сообщалось, что Турция выразила заинтересованность в организации производства вакцины «Спутник V» на мощностях турецких фармпроизводителей.

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