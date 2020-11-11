В Минздраве России сообщили об интересе Турции производить «Спутник V»

Турция выразила заинтересованность в организации производства вакцины «Спутник V» на мощностях турецких фармпроизводителей, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Уточняется, что по инициативе турецкой стороны 10 ноября состоялись переговоры министров здравоохранения России и Турции Михаила Мурашко и Фахреттина Коджи.

«Глава Минздрава Турции выразил заинтересованность в организации производства вакцины «Спутник V» на мощностях турецких фармпроизводителей после проведения токсикологических исследований, предусмотренных локальным законодательством», — цитирует РИА Новости сообщение.

В ведомстве отметили, что стороны решили в ближайшие дни приступить к реализации договорённостей.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от коронавируса, согласна работать со всеми странами мира.