Небензя: Россия не допустит ребрендинга террористов в Сирии

Россия не допустит ребрендинга террористов в Сирии, уничтожение боевиков продолжится, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Контртеррористические усилия будут продолжены, несмотря на попытки западных представителей защитить боевиков призывами о заключении с ними режима прекращения огня. Ребрендинга террористов мы не допустим», — цитирует дипломата РИА Новости.

Небензя напомнил, что достоянием гласности стала информация о «масштабном финансировании некоторыми западными государствами медийных кампаний сторонников силового свержения законного правительства Сирии».

«Мы все видели эти страшные и бесчеловечные ролики, снятые, очевидно, на деньги внешних спонсоров», — сказал Небензя.

В конце сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за время российской военной операции в Сирии было уничтожено более 133 тыс. террористов, в том числе 4,5 тыс. выходцев из стран СНГ.

Кроме того, уничтожены 400 заводов по незаконной переработке нефти и 4100 топливозаправщиков.