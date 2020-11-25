Небензя: Россия не допустит ребрендинга террористов в Сирии

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Россия не допустит ребрендинга террористов в Сирии, уничтожение боевиков продолжится, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя: Россия не допустит ребрендинга террористов в Сирии
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

«Контртеррористические усилия будут продолжены, несмотря на попытки западных представителей защитить боевиков призывами о заключении с ними режима прекращения огня. Ребрендинга террористов мы не допустим», — цитирует дипломата РИА Новости.

Небензя напомнил, что достоянием гласности стала информация о «масштабном финансировании некоторыми западными государствами медийных кампаний сторонников силового свержения законного правительства Сирии».

«Мы все видели эти страшные и бесчеловечные ролики, снятые, очевидно, на деньги внешних спонсоров», — сказал Небензя.

В конце сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за время российской военной операции в Сирии было уничтожено более 133 тыс. террористов, в том числе 4,5 тыс. выходцев из стран СНГ.

Кроме того, уничтожены 400 заводов по незаконной переработке нефти и 4100 топливозаправщиков.

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