The Daily Beast назвало кандидата на пост главы ЦРУ в администрации Байдена

Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден рассматривает кандидатуру бывшего исполняющего обязанности директора ЦРУ Майкла Морелла в качестве основного претендента на пост главы Центрального разведывательного управления.

Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на источники.

Отмечается, что Морелл в 2010 году был назначен замдиректора ЦРУ и занимал этот пост в течение трёх лет. Также два раза его назначали исполняющим обязанности главы управления.

Источники заявили, что ещё один рассматриваемый Байденом кандидат на пост главы ЦРУ — экс-советник по нацбезопасности Том Донилон.

Ранее Байден заявил, что его правление не превратится в «третий срок» бывшего лидера США Барака Обамы.