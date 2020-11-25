The Daily Beast назвало кандидата на пост главы ЦРУ в администрации Байдена
- Reuters
Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на источники.
Отмечается, что Морелл в 2010 году был назначен замдиректора ЦРУ и занимал этот пост в течение трёх лет. Также два раза его назначали исполняющим обязанности главы управления.
Источники заявили, что ещё один рассматриваемый Байденом кандидат на пост главы ЦРУ — экс-советник по нацбезопасности Том Донилон.
Ранее Байден заявил, что его правление не превратится в «третий срок» бывшего лидера США Барака Обамы.